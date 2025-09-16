Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 44,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 2,1 Prozent auf 44,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie sogar auf 44,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,12 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.823 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 64,09 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.09.2025 bei 40,52 EUR. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 8,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,686 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 55,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,73 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

