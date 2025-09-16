DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.068 +0,7%Nas22.210 -0,6%Bitcoin97.743 -0,6%Euro1,1847 -0,1%Öl68,22 -0,4%Gold3.684 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX schließt stabil -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen
Cipher Mining - Bitcoin-Rally sorgt für kräftige Zugewinne! Cipher Mining - Bitcoin-Rally sorgt für kräftige Zugewinne!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursverlauf

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

17.09.25 16:13 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 44,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
43,24 EUR 0,12 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 2,1 Prozent auf 44,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie sogar auf 44,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,12 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.823 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 64,09 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.09.2025 bei 40,52 EUR. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 8,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,686 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 55,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,73 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren abgeworfen

Carl Zeiss Meditec-Aktie legt zu: Barclays hat die Bewertung aufgenommen

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren bedeutet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
12.09.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Carl Zeiss Meditec OverweightBarclays Capital
21.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Carl Zeiss Meditec OverweightBarclays Capital
11.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
04.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
21.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.05.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carl Zeiss Meditec AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen