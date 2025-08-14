Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag leichter

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 43,84 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 43,84 EUR nach. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,50 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.448 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 39,28 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 41,00 EUR. Mit Abgaben von 6,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,696 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 57,26 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,77 EUR fest.

