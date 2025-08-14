DAX24.391 +0,3%ESt505.472 +0,7%Top 10 Crypto16,00 +0,4%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.906 -0,8%Euro1,1682 +0,2%Öl65,98 -0,7%Gold3.344 +0,4%
Carl Zeiss Meditec im Blick

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag verlustreich

19.08.25 12:05 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag verlustreich

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 43,30 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
43,30 EUR -1,22 EUR -2,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 43,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 43,12 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 12.747 Stück.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,20 EUR. Mit einem Zuwachs von 66,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,00 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 5,31 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,696 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 57,26 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 289,77 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,77 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

