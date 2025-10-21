Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag behauptet

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Mit einem Kurs von 47,06 EUR zeigte sich die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der Carl Zeiss Meditec-Aktie ließ sich um 09:01 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 47,06 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,10 EUR an. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie sank bis auf 46,84 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.063 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.03.2025 bei 71,65 EUR. Mit einem Zuwachs von 52,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,52 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Carl Zeiss Meditec seine Aktionäre 2024 mit 0,600 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,695 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 51,50 EUR.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 1,72 EUR je Aktie aus.

