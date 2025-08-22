Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec fällt am Mittag

So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 43,02 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 43,02 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 42,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 15.378 Stück.

Bei 72,20 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 67,83 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2025 bei 41,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 4,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,696 EUR belaufen. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 53,39 EUR.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 289,77 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,73 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

