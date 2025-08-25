DAX24.204 -0,3%ESt505.394 -0,9%Top 10 Crypto15,38 -3,0%Dow45.254 -0,1%Nas21.463 +0,1%Bitcoin94.650 -0,2%Euro1,1654 +0,3%Öl67,60 -1,7%Gold3.383 +0,5%
Aktienkurs aktuell

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec macht am Dienstagnachmittag Boden gut

26.08.25 16:10 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 43,80 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 43,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 43,84 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,74 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 50.964 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 72,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 64,84 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,00 EUR am 07.08.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 6,39 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,696 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,39 EUR aus.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

