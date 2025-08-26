Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

DAX24.044 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.467 -0,2%Nas21.634 +0,2%Bitcoin96.901 +1,5%Euro1,1669 +0,2%Öl67,80 ±0,0%Gold3.408 +0,3%
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
Carl Zeiss Meditec im Blick

28.08.25 16:10 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 43,42 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 43,42 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,92 EUR. Bei 43,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 30.267 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 66,28 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 41,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,696 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,39 EUR an.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 1,73 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

