Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Abend mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 71,85 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr fiel die Cisco-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 71,85 USD ab. Der Kurs der Cisco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,10 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,74 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.341.513 Cisco-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.11.2025 auf bis zu 74,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 52,11 USD. Abschläge von 27,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 1,62 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,65 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Cisco-Aktie bei 70,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cisco am 13.08.2025. Cisco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,54 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 14,67 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 18.11.2026.

Experten taxieren den Cisco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,04 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse

Cisco-Aktie steigt: Deutsche Bank hebt Cisco auf 'Buy'