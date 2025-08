Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola schiebt sich am Nachmittag vor

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 68,75 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 68,75 USD. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,90 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,44 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 433.394 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,38 USD) erklomm das Papier am 23.04.2025. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 7,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,62 USD am 08.01.2025. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 13,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,94 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,03 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,00 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 12,72 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2025 2,98 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

