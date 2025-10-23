DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +1,9%Nas22.955 +0,9%Bitcoin95.079 +2,5%Euro1,1617 ±0,0%Öl65,89 +2,4%Gold4.122 +0,7%
Profil
Kursentwicklung

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Abend im Minus

23.10.25 20:23 Uhr
23.10.25 20:23 Uhr

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 69,86 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
60,25 EUR -0,90 EUR -1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Coca-Cola-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 1,3 Prozent auf 69,86 USD nach. Im Tief verlor die Coca-Cola-Aktie bis auf 69,73 USD. Bei 70,81 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 1.009.021 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.04.2025 auf bis zu 74,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,47 Prozent. Am 08.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,62 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 15,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,03 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,94 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,67 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,46 Mrd. USD im Vergleich zu 12,31 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Coca-Cola am 17.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,99 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Luciano Mortula / Shutterstock.com

