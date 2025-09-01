DAX23.516 -2,2%ESt505.295 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.067 -1,1%Nas21.111 -1,6%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1662 -0,4%Öl68,84 +1,0%Gold3.514 +1,1%
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag im Minusbereich

02.09.25 16:09 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 68,56 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
58,87 EUR -0,55 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Coca-Cola-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 68,56 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Coca-Cola-Aktie bis auf 68,41 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 69,01 USD. Bisher wurden heute 663.470 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 74,38 USD. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 8,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,62 USD am 08.01.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 13,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Coca-Cola-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,03 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,00 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Am 22.07.2025 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,56 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,72 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,31 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 3,74 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

