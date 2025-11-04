Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Dienstagabend nordwärts

Coca-Cola im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 68,32 USD zu.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 68,32 USD. Im Tageshoch stieg die Coca-Cola-Aktie bis auf 68,69 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,47 USD. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 1.499.837 Aktien.

Am 23.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 74,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 8,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,62 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 12,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Coca-Cola seine Aktionäre 2024 mit 1,94 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,03 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,67 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Am 21.10.2025 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,66 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,56 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11,89 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Coca-Cola am 17.02.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,99 USD je Aktie belaufen.

