Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 68,44 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 68,44 USD zu. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 68,54 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 68,47 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 510.238 Coca-Cola-Aktien.

Bei 74,38 USD markierte der Titel am 23.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 8,69 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 60,62 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 11,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,03 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 79,67 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 21.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,66 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 12,56 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,89 Mrd. USD umgesetzt.

Am 17.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Coca-Cola-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren verdient

Coca-Cola-Aktie: Warnstreik in Bad Neuenahr-Ahrweiler