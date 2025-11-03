Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Coca-Cola im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 68,09 USD.

Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 68,09 USD. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 68,07 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,73 USD. Zuletzt wurden via New York 351.471 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 23.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,38 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 9,24 Prozent zulegen. Bei 60,62 USD erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Coca-Cola-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,94 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,03 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,67 USD an.

Am 21.10.2025 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 12,56 Mrd. USD gegenüber 11,89 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 17.02.2026 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,99 USD je Aktie belaufen.

