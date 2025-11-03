Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Montagabend südwärts

Coca-Cola im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 67,85 USD ab.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 67,85 USD. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 67,67 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,73 USD. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 1.387.920 Aktien.

Am 23.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,38 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,62 USD am 08.01.2025. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 10,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,03 USD, nach 1,94 USD im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 79,67 USD.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,66 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,56 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,89 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 17.02.2026 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,99 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

