Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Im New York-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.
Um 15:52 Uhr sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 69,86 USD zu. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 69,93 USD zu. Bei 69,46 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 315.355 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 23.04.2025 auf bis zu 74,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.01.2025 Kursverluste bis auf 60,62 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 15,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2024 1,94 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,03 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 79,00 USD.
Am 22.07.2025 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,56 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,72 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,31 Mrd. USD in den Büchern standen.
Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,98 USD je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.07.2025
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|23.07.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.2025
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2024
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.2024
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.2024
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|25.04.2023
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.2023
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.02.2018
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.01.2018
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.2017
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.2017
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.2017
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
