Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Coca-Cola

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Im New York-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 69,86 USD zu. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 69,93 USD zu. Bei 69,46 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 315.355 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 23.04.2025 auf bis zu 74,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.01.2025 Kursverluste bis auf 60,62 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 15,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,94 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,03 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 79,00 USD.

Am 22.07.2025 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,56 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,72 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,31 Mrd. USD in den Büchern standen.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,98 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Was Investoren über Warren Buffetts Sohn und Nachfolger bei Berkshire Hathaway Howie wissen müssen

Juli 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Coca-Cola-Aktie angepasst