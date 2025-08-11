DAX24.055 -0,1%ESt505.338 +0,1%Top 10 Crypto16,59 +1,2%Dow44.438 +1,1%Nas21.562 +0,8%Bitcoin102.387 +0,1%Euro1,1669 +0,5%Öl66,36 -0,5%Gold3.341 -0,1%
So bewegt sich Coca-Cola

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

12.08.25 16:09 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Coca-Cola-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 70,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
60,53 EUR -0,47 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Coca-Cola-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 70,60 USD nach. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 70,58 USD. Bei 70,89 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 302.534 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,38 USD. Dieser Kurs wurde am 23.04.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 5,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,62 USD am 08.01.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 16,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,03 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,94 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,00 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Coca-Cola ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,72 Mrd. USD – ein Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 12,31 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,98 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Coca-Cola Co.

DatumRatingAnalyst
23.07.2025Coca-Cola BuyUBS AG
23.07.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.07.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.07.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.07.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
23.07.2025Coca-Cola BuyUBS AG
23.07.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.07.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.07.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.07.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.07.2024Coca-Cola HaltenDZ BANK
31.05.2024Coca-Cola HoldJefferies & Company Inc.
07.05.2024Coca-Cola HaltenDZ BANK
25.04.2023Coca-Cola NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2023Coca-Cola NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.02.2018Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
10.01.2018Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
17.11.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
16.11.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
26.10.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.

