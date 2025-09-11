Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Nachmittag seitwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Coca-Cola zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 67,67 USD.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Coca-Cola-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 67,67 USD. Die Coca-Cola-Aktie legte bis auf 67,71 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 67,35 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,55 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 446.485 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,38 USD. Dieser Kurs wurde am 23.04.2025 erreicht. Gewinne von 9,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 60,62 USD erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,43 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,03 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,94 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,00 USD an.

Coca-Cola veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,72 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,98 USD je Aktie belaufen.

