Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gibt am Montagnachmittag nach

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 71,90 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Coca-Cola-Aktie in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 71,90 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 71,78 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 72,11 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 492.472 Coca-Cola-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,38 USD. Dieser Kurs wurde am 23.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 3,45 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 15,70 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,94 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,03 USD je Coca-Cola-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 76,50 USD aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 29.04.2025. Es stand ein EPS von 0,77 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,74 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 11,16 Mrd. USD, gegenüber 11,26 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,86 Prozent präsentiert.

Am 29.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,97 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

