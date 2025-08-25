Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagabend im Minusbereich

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 68,76 USD.

Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 68,76 USD. Im Tief verlor die Coca-Cola-Aktie bis auf 68,67 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 68,92 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 938.943 Coca-Cola-Aktien.

Am 23.04.2025 markierte das Papier bei 74,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 7,56 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.01.2025 (60,62 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 11,85 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,03 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,00 USD an.

Coca-Cola ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Coca-Cola hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,56 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,72 Mrd. USD im Vergleich zu 12,31 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2025 2,98 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen

Bitcoin vs. Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hat Warren Buffett 2025 verpasst

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut