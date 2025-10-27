Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagnachmittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 69,45 USD.
Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 69,45 USD. Das bisherige Tagestief markierte Coca-Cola-Aktie bei 69,31 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,69 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 562.172 Coca-Cola-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 74,38 USD. Mit einem Zuwachs von 7,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,62 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2025 erreicht. Abschläge von 12,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,03 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 79,67 USD.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 21.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,66 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 12,56 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2026 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,99 USD je Aktie belaufen.
Coca-Cola-Aktie: Warnstreik in Bad Neuenahr-Ahrweiler
Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Coca-Cola-Aktie profitiert: Erwartungen in Q3 deutlich übertroffen
Analysen zu Coca-Cola Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.10.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.2025
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|22.10.2025
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
