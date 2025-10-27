Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Abend auf grünem Terrain

So bewegt sich Coca-Cola

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Coca-Cola konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 69,88 USD.

Das Papier von Coca-Cola konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 69,88 USD. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 69,93 USD. Bei 69,69 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.227.085 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,38 USD. Dieser Kurs wurde am 23.04.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 6,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 60,62 USD fiel das Papier am 08.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 13,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,94 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,03 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 79,67 USD.

Am 21.10.2025 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,66 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,56 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 11,89 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2026 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

