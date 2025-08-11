DAX23.952 -0,5%ESt505.313 -0,4%Top 10 Crypto16,40 ±0,0%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.048 -0,2%Euro1,1605 -0,1%Öl66,54 -0,3%Gold3.344 ±-0,0%
Blick auf Commerzbank-Kurs

Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

12.08.25 12:05 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 35,85 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
35,58 EUR -0,30 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 35,85 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 36,40 EUR. Bei 36,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.388.220 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei 36,40 EUR markierte der Titel am 12.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,53 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.08.2024 bei 12,20 EUR. Abschläge von 65,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2024 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,942 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,93 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 06.08.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,86 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

