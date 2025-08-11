Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Commerzbank im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 36,58 EUR.

Das Papier von Commerzbank konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 36,58 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 36,67 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,15 EUR. Bisher wurden heute 3.026.177 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Bei 36,67 EUR erreichte der Titel am 12.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 0,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 66,65 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,942 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,93 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,86 Prozent auf 6,14 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

