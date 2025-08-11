DAX24.087 ±0,0%ESt505.344 +0,2%Top 10 Crypto16,47 +0,4%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.438 +0,2%Euro1,1620 ±0,0%Öl66,85 +0,2%Gold3.357 +0,4%
Fokus auf Aktienkurs

Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Vormittag ins Plus

12.08.25 09:23 Uhr
Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Vormittag ins Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 09:06 Uhr 0,8 Prozent. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 36,17 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,15 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 166.689 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,17 EUR) erklomm das Papier am 12.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,25 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 14.08.2024 auf bis zu 12,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 66,19 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,942 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,93 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 06.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 6,14 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 6,52 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,48 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

