Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochvormittag billiger

Aktie im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 36,31 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 36,31 EUR. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 36,19 EUR. Bei 36,39 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 106.688 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 36,67 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.08.2024 bei 12,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 66,40 Prozent.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,947 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,93 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,86 Prozent auf 6,14 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Was die Aktie antreibt

ING-Aktie freundlich: Neue Angebote bei ING - Kreditkarte, Junior-Konto & Co.

Deutsche Bank AG gibt Commerzbank-Aktie Buy