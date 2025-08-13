Commerzbank Aktie News: Commerzbank steigt am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 37,12 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,8 Prozent auf 37,12 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 37,13 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,93 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 148.818 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Am 16.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,27 EUR. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 66,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2024 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,947 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 27,64 EUR.

Am 06.08.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,19 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 06.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

