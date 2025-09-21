Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Vormittag südwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 31,87 EUR ab.

Das Papier von Commerzbank befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 31,87 EUR ab. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,76 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,14 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 235.675 Stück.

Bei 38,40 EUR markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 17,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,956 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,27 EUR.

Am 06.08.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,14 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Commerzbank.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,50 EUR im Jahr 2025 aus.

