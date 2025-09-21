DAX23.508 -0,6%ESt505.447 -0,2%Top 10 Crypto15,56 -2,7%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.760 -2,5%Euro1,1766 +0,2%Öl66,80 +0,2%Gold3.721 +1,0%
Profil
Aktie im Fokus

Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Vormittag südwärts

22.09.25 09:29 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Vormittag südwärts

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 31,87 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
31,75 EUR -0,63 EUR -1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Commerzbank befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 31,87 EUR ab. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,76 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,14 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 235.675 Stück.

Bei 38,40 EUR markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 17,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,956 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,27 EUR.

Am 06.08.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,14 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Commerzbank.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,50 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerzbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Commerzbank-Aktie im Minus: UniCredit kontrolliert 29 Prozent der Anteile

UniCredit-Aktie trotzdem leichter: 2027 noch mehr Gewinn erwartet

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
