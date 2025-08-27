Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Commerzbank zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 32,85 EUR.

Das Papier von Commerzbank legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 32,85 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 33,08 EUR. Mit einem Wert von 32,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 292.612 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 38,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 14,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,50 EUR ab. Abschläge von 61,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,955 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,84 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 06.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 EUR, nach 0,29 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,52 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 06.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

