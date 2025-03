Continental Aktie News: Continental am Freitagvormittag in Rot

Aktie im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 67,62 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 67,62 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 67,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.694 Continental-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 5,06 Prozent wieder erreichen. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 51,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 32,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,66 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 77,11 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 04.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 10,10 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,45 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 06.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 8,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

