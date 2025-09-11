DAX23.815 +0,5%ESt505.435 +0,8%Top 10 Crypto16,15 -1,5%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.777 -0,6%Euro1,1740 +0,1%Öl67,25 +0,6%Gold3.644 ±0,0%
Continental im Fokus

Continental Aktie News: Continental steigt am Vormittag

15.09.25 09:29 Uhr
Continental Aktie News: Continental steigt am Vormittag

Die Aktie von Continental zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 72,16 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
72,42 EUR 0,84 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 72,16 EUR zu. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,44 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,28 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 6.583 Aktien.

Am 29.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,68 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,04 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.09.2024 bei 51,94 EUR. Mit einem Kursverlust von 28,02 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,41 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 84,88 EUR.

Continental ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,53 EUR gegenüber 1,52 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,86 Mrd. EUR – eine Minderung von 51,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,00 Mrd. EUR eingefahren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 7,93 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Continental AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Continental BuyUBS AG
10.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
10.09.2025Continental BuyUBS AG
08.09.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025Continental OverweightBarclays Capital
