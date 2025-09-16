Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Nachmittag fester

Continental im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 72,60 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 72,60 EUR zu. Kurzfristig markierte die Continental-Aktie bei 72,66 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 72,28 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 216.770 Stück gehandelt.

Bei 78,68 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 8,37 Prozent Luft nach oben. Am 18.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 53,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 36,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,50 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 84,88 EUR für die Continental-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,52 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 4,86 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 51,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,00 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Continental-Aktie mit Hold

Continenal-Aktie freundlich: Abspaltung Aumovio am 18. September kurzzeitig im DAX

Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Continental-Aktie mit Underperform