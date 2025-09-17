Continental Aktie News: Continental knickt am Donnerstagnachmittag ein

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 21,8 Prozent auf 57,08 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 21,8 Prozent bei 57,08 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 55,46 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 55,48 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.363.797 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,68 EUR) erklomm das Papier am 29.05.2025. Mit einem Zuwachs von 37,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2024 bei 53,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 5,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 84,88 EUR.

Am 05.08.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2025 7,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätte eine Investition in Continental von vor 5 Jahren gekostet

Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Continental-Aktie mit Hold

Continenal-Aktie freundlich: Abspaltung Aumovio am 18. September kurzzeitig im DAX