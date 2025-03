Continental Aktie News: Continental am Nachmittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Continental. Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,8 Prozent auf 68,28 EUR.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 68,28 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 67,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 390.797 Continental-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,96 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,85 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 25,28 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,63 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 77,11 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Continental am 04.03.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,33 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,45 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,10 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 8,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

