D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 17,77 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die D-Wave Quantum-Aktie in der New York-Sitzung um 2,9 Prozent auf 17,77 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 17,45 USD. Bei 18,38 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 1.395.746 D-Wave Quantum-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,56 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 15,70 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,75 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 95,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 08.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. D-Wave Quantum hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,02 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,11 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,00 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 509,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte D-Wave Quantum einen Umsatz von 2,46 Mio. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte D-Wave Quantum am 07.08.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum im Jahr 2025 -0,160 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

