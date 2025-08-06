D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verbilligt sich am Nachmittag

So bewegt sich D-Wave Quantum

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der D-Wave Quantum-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,8 Prozent auf 17,09 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,8 Prozent auf 17,09 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,58 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,90 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.763.568 D-Wave Quantum-Aktien.

Bei 20,56 USD markierte der Titel am 22.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,30 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2024 (0,75 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 95,61 Prozent Luft nach unten.

Am 08.05.2025 lud D-Wave Quantum zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,00 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 509,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,46 Mio. USD in den Büchern standen.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von D-Wave Quantum veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,160 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

