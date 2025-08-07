D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Freitagnachmittag mit Verlusten

So bewegt sich D-Wave Quantum

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 16,80 USD.

Das Papier von D-Wave Quantum gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 16,80 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die D-Wave Quantum-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,73 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,18 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 701.058 D-Wave Quantum-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,56 USD) erklomm das Papier am 22.07.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,75 USD. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 95,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 07.08.2025 vor. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,55 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,10 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,46 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,186 USD je D-Wave Quantum-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

