Aktienentwicklung

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag im Sinkflug

13.11.25 16:08 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag im Sinkflug

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von D-Wave Quantum befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 7,2 Prozent auf 24,51 USD ab.

Die D-Wave Quantum-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 7,2 Prozent auf 24,51 USD. In der Spitze büßte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 24,00 USD ein. Bei 25,27 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.393.277 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 46,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 90,74 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,42 USD ab. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 1.626,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

D-Wave Quantum ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,41 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. D-Wave Quantum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,74 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 71,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,18 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 10.04.2026 dürfte D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem D-Wave Quantum-Verlust in Höhe von -0,209 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

