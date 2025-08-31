Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 39,92 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 39,92 EUR. Die Abwärtsbewegung der Daimler Truck-Aktie ging bis auf 39,63 EUR. Bei 40,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 184.998 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 45,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 13,55 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,69 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,25 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,93 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,33 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 06.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2025 3,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

