DAX nimmt Juli-Hoch ins Visier -- Asiens Börsen ziehen an -- Elon Musks Vermögen knackt wichtige Marke -- DroneShield, VW, Intel, AMD, Samsung, OpenAI, SK hynix, Nordex, BVB im Fokus
Geschätztes Vermögen von Chef der Tesla-Aktie Elon Musk erreicht wichtige Milliarden-Dollar-Marke
EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So entwickelt sich Daimler Truck

02.10.25 09:29 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Vormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 35,19 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 35,19 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 35,27 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,06 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.211 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 14,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,66 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,00 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,93 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 11,67 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 06.11.2026 dürfte Daimler Truck die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 3,58 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck will künftig eigene Ladesäulen für E-Busse bauen - Aktie leichter

Aktien-Tipp Daimler Truck-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Bildquellen: Daimler Trucks

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
10:11Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
08:01Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
