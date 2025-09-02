DAX23.567 +0,3%ESt505.321 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,6%Dow45.158 -0,3%Nas21.492 +1,0%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1676 +0,3%Öl67,70 -2,0%Gold3.563 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J BYD A0M4W9 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- Wall Street uneins -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++
Aktie im Fokus

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag fester

03.09.25 16:10 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag fester

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
38,44 EUR -0,27 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 38,39 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 38,83 EUR. Bei 38,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 345.869 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 45,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 18,08 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 29,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,69 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,25 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Am 31.07.2025 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,93 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 11,67 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 13,33 Mrd. EUR umsetzen können.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 3,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Aktie

DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
02.09.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
27.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
19.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
27.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
19.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
01.08.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
09.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
13.06.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
09.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
08.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
04.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen