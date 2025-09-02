Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 38,39 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 38,83 EUR. Bei 38,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 345.869 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 45,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 18,08 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 29,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,69 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,25 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Am 31.07.2025 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,93 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 11,67 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 13,33 Mrd. EUR umsetzen können.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 3,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

