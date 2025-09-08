Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 36,83 EUR.

Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 36,83 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 36,73 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,59 EUR. Bisher wurden heute 457.499 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 45,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 18,75 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,61 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Mit Abgaben von 19,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,69 EUR je Daimler Truck-Aktie. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 44,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,93 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,33 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,67 Mrd. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 06.11.2026.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,62 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

