Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 37,85 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 37,85 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,11 EUR zu. Bei 37,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 420.290 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 16,50 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,04 EUR. Dieser Wert wurde am 13.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,63 Prozent.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,69 EUR je Daimler Truck-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,25 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Am 31.07.2025 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,93 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 06.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,62 EUR je Daimler Truck-Aktie.

