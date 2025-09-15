Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck steigt am Dienstagvormittag

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 38,06 EUR.

Das Papier von Daimler Truck konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 38,06 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 38,06 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.901 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 45,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 19,13 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,67 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,25 EUR.

Am 31.07.2025 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,93 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 07.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2025 3,59 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

