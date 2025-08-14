DAX-Handel aktuell: DAX in der Gewinnzone

Index im Fokus

DAX-Handel am Freitag.

Am Freitag bewegt sich der DAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,30 Prozent fester bei 24.450,05 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,125 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,628 Prozent auf 24.530,70 Punkte an der Kurstafel, nach 24.377,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24.429,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24.536,11 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 1,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.07.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24.060,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2025, wurde der DAX auf 23.695,59 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 15.08.2024, wurde der DAX mit 18.183,24 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 22,10 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 24.639,10 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 18.489,91 Punkten.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell BMW (+ 1,96 Prozent auf 90,58 EUR), Beiersdorf (+ 1,88 Prozent auf 103,00 EUR), BASF (+ 1,74 Prozent auf 46,67 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,73 Prozent auf 54,04 EUR) und RWE (+ 1,71 Prozent auf 35,17 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Rheinmetall (-2,99 Prozent auf 1.592,00 EUR), Siemens Energy (-1,45 Prozent auf 96,40 EUR), EON SE (-0,78 Prozent auf 15,86 EUR), Commerzbank (-0,67 Prozent auf 37,27 EUR) und MTU Aero Engines (-0,62 Prozent auf 387,30 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1.340.215 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 279,096 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

