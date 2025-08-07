DAX-Handel aktuell: DAX zum Start in der Verlustzone
Der DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.
Werte in diesem Artikel
Am Freitag verbucht der DAX um 09:11 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,24 Prozent auf 24.135,22 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,101 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,110 Prozent auf 24.165,88 Punkte an der Kurstafel, nach 24.192,50 Punkten am Vortag.
Bei 24.116,43 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24.166,20 Punkten den höchsten Stand markierte.
DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 2,60 Prozent aufwärts. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 08.07.2025, bei 24.206,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2025, notierte der DAX bei 23.352,69 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 08.08.2024, den Wert von 17.680,40 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 20,53 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 24.639,10 Punkten. Bei 18.489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 1,77 Prozent auf 1.670,00 EUR), Fresenius SE (+ 1,51 Prozent auf 42,92 EUR), Merck (+ 1,39) Prozent auf 106,05 EUR), QIAGEN (+ 1,36 Prozent auf 41,66 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 1,33 Prozent auf 35,68 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-7,37 Prozent auf 563,00 EUR), Hannover Rück (-2,60 Prozent auf 269,80 EUR), Allianz (-1,36 Prozent auf 361,90 EUR), SAP SE (-0,96 Prozent auf 252,30 EUR) und Heidelberg Materials (-0,53 Prozent auf 206,90 EUR).
Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 565.339 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 289,811 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.
DAX-Fundamentaldaten im Blick
Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 3,89 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Unter den Aktien im Index weist die Porsche Automobil vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere adidas News
Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:11
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|07.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|07.08.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:11
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|07.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|07.08.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.06.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|26.03.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|04.03.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen