DAX-Handel aktuell: DAX zum Start in der Verlustzone

08.08.25 09:28 Uhr
DAX-Handel aktuell: DAX zum Start in der Verlustzone

Der DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Am Freitag verbucht der DAX um 09:11 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,24 Prozent auf 24.135,22 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,101 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,110 Prozent auf 24.165,88 Punkte an der Kurstafel, nach 24.192,50 Punkten am Vortag.

Bei 24.116,43 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24.166,20 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 2,60 Prozent aufwärts. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 08.07.2025, bei 24.206,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2025, notierte der DAX bei 23.352,69 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 08.08.2024, den Wert von 17.680,40 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 20,53 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 24.639,10 Punkten. Bei 18.489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 1,77 Prozent auf 1.670,00 EUR), Fresenius SE (+ 1,51 Prozent auf 42,92 EUR), Merck (+ 1,39) Prozent auf 106,05 EUR), QIAGEN (+ 1,36 Prozent auf 41,66 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 1,33 Prozent auf 35,68 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-7,37 Prozent auf 563,00 EUR), Hannover Rück (-2,60 Prozent auf 269,80 EUR), Allianz (-1,36 Prozent auf 361,90 EUR), SAP SE (-0,96 Prozent auf 252,30 EUR) und Heidelberg Materials (-0,53 Prozent auf 206,90 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 565.339 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 289,811 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 3,89 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Unter den Aktien im Index weist die Porsche Automobil vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

