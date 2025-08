Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagnachmittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,5 Prozent auf 27,96 EUR nach.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,5 Prozent im Minus bei 27,96 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 27,93 EUR. Bei 28,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 2.798.140 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 markierte das Papier bei 29,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 12,27 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 127,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,02 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 24.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach -0,28 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,03 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je Aktie aus.

