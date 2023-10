Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag mit Kursplus

So entwickelt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 10,46 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 09:06 Uhr 0,1 Prozent. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,50 EUR zu. Bei 10,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 244.241 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,36 EUR erreichte der Titel am 30.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 18,14 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,25 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 44,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,65 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 26.07.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,33 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.409,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 6.650,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Deutsche Bank am 25.10.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,99 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

