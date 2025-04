Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zündet am Mittag Kursrakete

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 8,7 Prozent auf 19,52 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 8,7 Prozent auf 19,52 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,49 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,23 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.965.840 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 20,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,27 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,15 Prozent.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 20,72 EUR angegeben.

Deutsche Bank ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 14,60 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 29.04.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

