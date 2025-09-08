Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag stärker

Deutsche Bank im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 31,15 EUR zu.

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 31,15 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,21 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.304.268 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 32,09 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 3,00 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,09 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 24.07.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von -0,28 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,25 EUR fest.



